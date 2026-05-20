Il segretario della UIL ha espresso preoccupazione riguardo alla prosecuzione del conflitto in Iran e alle possibili conseguenze economiche. Ha sottolineato che se la guerra e il blocco dovessero durare fino a dicembre, ci potrebbero essere ripercussioni sui posti di lavoro e sui costi di produzione. La sua dichiarazione si concentra sui rischi legati all’aumento dei costi e alle ripercussioni sulla produzione industriale, senza esprimere valutazioni politiche o opinioni personali.

Il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri torna sul tema del conflitto in Iran: “Se questa guerra, questo blocco dovesse andare avanti fino a dicembre, noi siamo molto preoccupati, sia per l’aumento costi, sia per la ricaduta dal punto di vista della produzione e dei costi della produzione. Già molte vertenze che noi abbiamo in atto denunciano l’aumento dei costi dell’energia e ovviamente siamo molto preoccupati”, ha dichiarato Bombardieri a margine del congresso Uil Lombardia. “È chiaro che quando le aziende si presentano al tavolo delle vertenze dicendo che non reggono più il costo dell’energia diventa un problema perché rischiamo di perdere i posti di lavoro “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Bombardieri: "Se guerra continua rischiamo di perdere posti lavoro"

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