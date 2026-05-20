Iran Araghchi | Abbattuto un F-35 tante sorprese se torna la guerra

In un contesto di tensione crescente tra Stati Uniti e Iran, un funzionario iraniano ha affermato che un velivolo di combattimento di ultima generazione è stato abbattuto, anticipando possibili sviluppi sorprendenti nel caso di un ritorno al conflitto. A pochi mesi dall’inizio di una guerra tra le due nazioni, si segnala che il Congresso statunitense ha riconosciuto la perdita di numerosi aeromobili, con un valore complessivo di miliardi di dollari. La situazione si evolve in un quadro di continui scontri e preoccupazioni internazionali.

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“A mesi dall’inizio della guerra contro l’Iran, il Congresso degli Stati Uniti riconosce la perdita di decine di velivoli per un valore di miliardi di dollari”. È quanto sostiene il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un messaggio pubblicato su X, nel quale rivendica i risultati ottenuti dalle forze armate di Teheran nel conflitto con gli Stati Uniti e i loro alleati. Nel post, Araghchi afferma che le capacità militari iraniane avrebbero inflitto danni significativi all’aviazione americana, facendo riferimento in particolare ai caccia di ultima generazione impiegati nel teatro di guerra. “Le nostre potenti Forze armate sono... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Araghchi: “Abbattuto un F-35, tante sorprese se torna la guerra” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guerra in Iran, ultime notizie in diretta. Teheran: “Abbattuto un secondo caccia F-35 degli Usa”Roma, 3 aprile 2026 – Donald Trump minaccia nuove distruzione in Iran dopo quella del più grande ponte stradale del Paese, ma intanto il regime di... Iran: F-35 abbattuto, droni colpano raffineria in KuwaitIl cielo sopra l’Iran centrale si è oscurato questa mattina, Venerdì 03 Aprile 2026, con la caduta di un secondo velivolo americano. Iran abbatte un F-35 americano e un elicottero: Catturato uno dei piloti, l’altro tratto in salvo. Portacontainer francese attraversa lo stretto di HormuzLe Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver abbattuto un F-35 americano mentre sorvolava l’Iran centrale. A scriverlo è l’agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che il caccia è ... blitzquotidiano.it Iran: Araghchi a Ginevra per un secondo round di negoziati con UsaIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Ginevra in vista di un secondo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti in programma domani. Lo ha riferito la televisione di stato iraniana ... avvenire.it