Ieri mattina, al liceo “Benedetto Varchi” di Montevarchi, si è svolto un incontro tra studenti e insegnanti, incentrato su temi di rispetto e diritto allo studio. La discussione ha coinvolto principalmente gli alunni, che hanno ascoltato un intervento dedicato all’importanza di rispettare gli altri e le regole scolastiche. Durante l’evento, una studentessa ha condiviso la sua esperienza personale, sottolineando il valore del rispetto reciproco nel contesto scolastico. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra i partecipanti.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Nuovo appuntamento ieri mattina al liceo “Benedetto Varchi” di Montevarchi con il progetto “Io ti rispetto”, il percorso di educazione civico-sportiva dedicato ai temi del rispetto, del fair play e della responsabilità nello sport e nella vita quotidiana, giunto alla sua quinta edizione. Ospite dell’iniziativa è stata Martina Bartolomei, atleta olimpionica di tiro a volo specialità skeet, originaria di Laterina-Pergine Valdarno e reduce dalla conquista della medaglia di bronzo ai Mondiali di Almaty, in Kazakistan. L’incontro si è aperto con i saluti della docente referente Caterina Lovari e del delegato provinciale Coni Alberto Melis, prima di entrare nel cuore della mattinata con uno dei momenti più intensi e significativi dell’iniziativa: il ricordo della Strage dell’Heysel del 1985, di cui ricorrono i 41 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Io ti rispetto”, al liceo Varchi protagonista Martina Bartolomei

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