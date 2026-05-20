Inzaghi dice no al Napoli | Sarri e Italiano in corsa

Da forzazzurri.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha annunciato la fine del rapporto con l'allenatore Antonio Conte. Al momento, sono in corso le valutazioni sui candidati alla guida tecnica della squadra. Tra i nomi più citati ci sono Maurizio Sarri e Luciano Italiano, entrambi considerati possibili sostituti. Nel frattempo, l’attuale allenatore, Pippo Inzaghi, ha deciso di non accettare l’offerta del club partenopeo. La società prosegue la ricerca del nuovo tecnico, senza conferme ufficiali su chi assumerà la guida nei prossimi mesi.

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Il Napoli volta pagina. L’esperienza di Antonio Conte sulla panchina azzurra è arrivata alla conclusione, con una separazione che dovrebbe avvenire in modo consensuale. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis si chiude senza strappi pubblici, anche se restano da definire alcuni dettagli economici dell’uscita. Ora il club deve scegliere il nuovo allenatore. A raccontare i primi movimenti è Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Il giornalista ha rivelato anche un retroscena sulla prima mossa del presidente azzurro. “La prima telefonata di patron De Laurentiis è stata fatta a Simone Inzaghi. L’ex guida di Lazio e Inter ha gentilmente declinato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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