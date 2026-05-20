Invalidità civile | Cisl Arezzo | attenzione alla nuova procedura

Il Patronato INAS CISL di Arezzo ha comunicato che, a partire da questa data, le persone che chiedono l'invalidità civile devono presentare documenti aggiuntivi rispetto al semplice certificato medico introduttivo. Le nuove procedure, infatti, prevedono che il certificato da solo non sia più sufficiente per portare avanti la domanda. Questa modifica riguarda tutte le pratiche di richiesta di invalidità civile e richiede un'attenzione particolare da parte dei cittadini coinvolti.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo compilato dal medico non è sufficiente per completare correttamente la richiesta. Per presentare la domanda all’INPS è infatti necessario integrare ulteriori dati sanitari e socio-economici e seguire tutti i passaggi previsti dalla procedura. Un iter che, se non completato correttamente, può causare ritardi, sospensioni o problemi nell’accesso alle prestazioni. Per questo il Patronato INAS CISL offre un servizio di assistenza completo che comprende: assistenza medico-legale convenzionata; integrazione dei dati sanitari e socio-economici; invio corretto della domanda all’INPS; verifica dell’esito della pratica; supporto in caso di eventuale ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Invalidità civile: Cisl Arezzo: attenzione alla nuova procedura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Invalidità civile: attenzione alla nuova proceduraArezzo, 16 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità... Invalidità civile, i consigli di Inas Cisl sulla nuova proceduraIl Patronato Inas Cisl di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato... Invalidità civile: Cisl Arezzo: attenzione alla nuova proceduraArezzo, 20 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo compilato dal m ... lanazione.it Invalidità civile: attenzione alla nuova proceduraArezzo, 16 maggio 2026 – Il Patronato INAS CISL di Arezzo informa i cittadini che, con le nuove modalità previste per le pratiche di invalidità civile, il solo certificato introduttivo compilato dal m ... lanazione.it