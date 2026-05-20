Introdussi il Latino obbligatorio in terza Perché lasciai l’insegnamento? Non riuscivo a dare ai ragazzi qualcosa che amavo e ho preferito cambiare INTERVISTA a Carla Mazzola

In un’intervista, un’insegnante ricorda di aver introdotto lo studio del latino come materia obbligatoria in terza media. Spiega di aver lasciato l’insegnamento perché non riusciva a trasmettere ai ragazzi ciò che amava, preferendo cambiare percorso. Durante la conversazione, mostra una foto di una sua classe, indicando i giovani studenti che hanno condiviso alcuni anni di scuola con lei. La testimonianza si concentra sulla sua esperienza personale e sui motivi che l’hanno portata a interrompere la carriera scolastica.

“Ebbene sì”, racconta lei, “ Sono stata un’insegnante ”. Poi indica una foto con un gruppo di alunni: “ Questa era una delle mie classi. Adoravo i miei scolari, molto meno certi colleghi privi di empatia nei confronti degli alunni. Avevo vinto il concorso, ero di ruolo, poi ho deciso di cambiare vita e lavoro, mi sono licenziata dal posto fisso statale, credo unica in Italia, per iniziare l'avventura del giornalismo ” L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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