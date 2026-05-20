Intervento a Costa Chiappona il Comune di Gazzola | Agito come sempre rispettando le leggi e nell’interesse del territorio
Il Comune di Gazzola ha annunciato un intervento a Costa Chiappona, sottolineando di aver agito nel rispetto delle leggi e nell’interesse del territorio. In una comunicazione ufficiale, l’amministrazione ha ricordato che la gestione del territorio e la tutela della comunità sono compiti fondamentali, che devono essere svolti seguendo i principi del buon padre di famiglia. La nota evidenzia inoltre l’importanza di rispettare i diritti delle persone e di orientare le azioni verso uno sviluppo sostenibile.
«Compito di una buona amministrazione è gestire il territorio e tutelare la comunità che è chiamata a rappresentare secondo i criteri del buon padre di famiglia, osservando e rispettando le leggi vigenti, i diritti delle persone e pensando a uno sviluppo sostenibile sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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