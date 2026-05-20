Insulti sui social alla sindaca Celentano due haters vanno a giudizio

Due persone sono state chiamate in giudizio dalla Procura di Latina per aver rivolto insulti e diffamazioni aggravate alla sindaca del capoluogo pontino sui social network. La decisione deriva da un procedimento avviato dopo le segnalazioni relative ai commenti offensivi pubblicati online contro la stessa amministratrice comunale. La citazione diretta a giudizio rappresenta il passo successivo nel procedimento legale avviato nei confronti dei due imputati.

La Procura della Repubblica di Latina ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di due persone, ritenute responsabili del reato di diffamazione aggravata ai danni della sindaca del capoluogo pontino, Matilde Celentano. I fatti risalivano al 14 ottobre 2024 quando, sulla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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