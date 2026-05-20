Instabile e dipendente Pechino superpotenza è solo un' illusione

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni, si descrive la Cina come una superpotenza inarrestabile, capace di influenzare il commercio mondiale e di modellare gli equilibri tra Eurasia e Occidente. Tuttavia, l'immagine di un gigante stabile e autonomo appare contraddetta da alcune realtà interne, che mostrano una nazione ancora soggetta a instabilità e dipendenze. La narrazione di un potere incontrastato si scontra con i segnali di fragilità e con le sfide che il paese si trova ad affrontare nel suo percorso di crescita.

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La narrazione dominante dipinge da anni la Cina come l'inevitabile e incontrastata potenza egemone del XXI secolo, il motore immobile del commercio globale e il centro attorno al quale ruotano i destini dell'Eurasia e dell'Occidente. Eppure, la cronaca diplomatica recente offre una chiave di lettura molto diversa. La sequenza ravvicinata delle visite di Donald Trump e Vladimir Putin a Pechino non rappresenta affatto il tributo di due leader mondiali alla corte dell'Imperatore Rosso. Al contrario, se analizzata al netto della propaganda, questa staffetta mette a nudo una realtà complessa e paradossale: la profonda, strutturale e irrisolta dipendenza cinese dalle scelte di Washington e Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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