Inseguimento e spari in strada bilancio grave | 3 poliziotti feriti durante la fuga dello spacciatore

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio nel centro storico di Grazzanise si è verificato un inseguimento tra la Polizia e un uomo sospettato di spaccio. Durante la fuga, sono state speronate alcune auto e sono stati sparati colpi d’arma da fuoco. Tre agenti sono rimasti feriti durante gli eventi. La scena si è svolta tra via Tre Grazie e via Guglielmo Marconi, creando momenti di tensione tra i presenti. La polizia sta indagando sulla vicenda e sulla dinamica dei fatti.

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Momenti di paura ieri pomeriggio nel centro storico di Grazzanise, tra via Tre Grazie e via Guglielmo Marconi, dove un inseguimento tra la Polizia e un presunto spacciatore si è trasformato in una scena da film, con auto speronate, un colpo d’arma da fuoco e tre agenti feriti.Il bilancio è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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