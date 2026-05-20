Inps enorme errore sulle pensioni | è caos Cosa fare

Un problema informatico dell’Inps ha causato disguidi nelle consultazioni delle Certificazioni Uniche e nell’avvio delle dichiarazioni dei redditi. Con un disallineamento nei dati, contribuenti e intermediari fiscali stanno incontrando difficoltà nel reperire le informazioni necessarie in un momento di grande attività amministrativa. La questione interessa numerosi utenti, che segnalano ritardi e confusione nelle procedure di verifica delle pensioni e delle certificazioni. Le autorità sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la corretta gestione delle pratiche.

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