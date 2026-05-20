Inps enorme errore sulle pensioni | è caos Cosa fare

Da tvzap.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un problema informatico dell’Inps ha causato disguidi nelle consultazioni delle Certificazioni Uniche e nell’avvio delle dichiarazioni dei redditi. Con un disallineamento nei dati, contribuenti e intermediari fiscali stanno incontrando difficoltà nel reperire le informazioni necessarie in un momento di grande attività amministrativa. La questione interessa numerosi utenti, che segnalano ritardi e confusione nelle procedure di verifica delle pensioni e delle certificazioni. Le autorità sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la corretta gestione delle pratiche.

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Un nuovo disallineamento informatico mette in difficoltà contribuenti e intermediari fiscali in una delle fasi più delicate dell’anno: quella della consultazione delle Certificazioni Uniche e dell’avvio delle dichiarazioni dei redditi. Quando i dati trasmessi dagli enti sostituti d’imposta non coincidono con quanto effettivamente trattenuto durante l’anno, il rischio è che l’anomalia si ripercuota sulla dichiarazione precompilata e, di conseguenza, sugli adempimenti dei cittadini. Dopo gli errori già emersi nelle Cu riferite a diverse indennità, la nuova criticità riguarda questa volta una platea di pensionati. Al centro della vicenda c’è una voce specifica del documento fiscale che incide sulle imposte locali e che può determinare difformità, anche se spesso di importo contenuto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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