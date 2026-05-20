Inps | 573 miliardi gestiti per 52 milioni di utenti e 470 servizi

L'Inps gestisce un patrimonio di 573 miliardi di euro, servendo circa 52 milioni di utenti con un'offerta di 470 servizi diversi. La relazione tra il numero di assicurati e quello di pensionati rappresenta una delle variabili principali nel sistema di sicurezza sociale. Inoltre, una parte significativa dei beneficiari ha effettivamente ricevuto i sussidi previsti dal reddito di cittadinanza o altre misure di sostegno, anche se le cifre esatte variano a seconda dei periodi e delle tipologie di intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influisce il rapporto tra assicurati e pensionati sulla tenuta sociale?. Quanti beneficiari hanno ricevuto effettivamente i sussidi per il reddito?. Perché l'aumento del personale non ferma la spinta verso la digitalizzazione?. Quali impatti ha la gestione dei flussi finanziari sul PIL nazionale?.? In Breve 25.343 dipendenti impiegati con un incremento di oltre mille unità rispetto al 2023.. 21 milioni di pensioni gestite e 2,8 milioni di beneficiari della Naspi.. 771 milioni di servizi online fruiti dai cittadini per l'accesso alle prestazioni.. Riduzione del 34% dei rifiuti e del 54% nell'utilizzo dei toner..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inps: 573 miliardi gestiti per 52 milioni di utenti e 470 servizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Anima: -67 milioni a febbraio, ma 216 miliardi gestitiAnima Holding registra un saldo negativo nella raccolta netta di febbraio 2026, con una perdita di 67 milioni di euro escludendo le deleghe... Gioco illegale: 4,5 milioni di utenti e un business da 20 miliardi? Punti chiave Come fanno i siti illegali a rinascere subito dopo un blocco? Chi spinge milioni di utenti verso queste piattaforme tramite i social?...