Infortuni sul lavoro e rischi legati alla mobilità tra casa e ufficio sono al centro di un rapporto recente. Secondo i dati, il 19,3% delle denunce di infortuni riguarda incidenti in itinere, ovvero durante il tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Inoltre, il 27% dei casi mortali si verifica proprio in questa fase, evidenziando come la sicurezza durante gli spostamenti rappresenti un aspetto cruciale per la tutela della salute dei lavoratori.

Roma, 20 mag. (AdnkronosLabitalia) - La stretta correlazione tra benessere, salute e sicurezza emerge con particolare evidenza in una dimensione peculiare, quella della mobilità casa-lavoro. Negli ultimi anni l'andamento degli infortuni in itinere ha mostrato una dinamica nettamente divergente rispetto a quella degli incidenti avvenuti in occasione di lavoro. Tra il 2022 e il 2024 gli infortuni nel tragitto casa-lavoro sono aumentati dell'8,8%, a fronte di una riduzione del 19,5% di quelli avvenuti durante l'attività lavorativa. Anche i dati provvisori del 2025 confermano questa tendenza, registrando un ulteriore incremento del 3,2%. Oggi gli infortuni in itinere rappresentano il 19,3% del totale delle denunce, ma concentrano il 27% dei casi con esito mortale, evidenziando livelli di gravità mediamente più elevati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infortuni: Consulenti lavoro, in itinere 19,3% denunce, 27% casi mortali

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INFORTUNI LAVORO: MENO CASI MORTALI, PIU RISCHI PER GIOVANI E SENIOR | 17/12/2025

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