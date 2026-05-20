Infomobility nuova sala d’attesa al Front Office di viale Mentana | più comfort per gli utenti

È stata inaugurata una nuova sala d’attesa presso il Front Office di Infomobility in viale Mentana 29 a Parma. La ristrutturazione ha comportato interventi per migliorare l’organizzazione degli spazi e la comodità degli utenti durante l’attesa. La struttura ora offre un ambiente più confortevole, con un’attenzione particolare alla fruibilità degli spazi. La modifica riguarda esclusivamente l’area di attesa, senza interventi sugli altri servizi offerti dalla sede.

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