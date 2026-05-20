Inferno immersivo alla Cattedrale dell’Immagine Dante prende vita tra proiezioni e realtà virtuale

Alla Cattedrale dell’Immagine, la Divina Commedia viene rappresentata attraverso un’esperienza immersiva che combina proiezioni digitali, realtà virtuale e ambientazioni multisensoriali. L’evento trasforma il classico poema in un percorso visivo e sensoriale, coinvolgendo i visitatori in un viaggio tra immagini e suoni. Le installazioni sono state progettate per ricreare ambienti e atmosfere ispirate alle tre cantiche, offrendo un’esperienza che unisce tecnologia e narrazione. La mostra si svolge in un contesto espositivo dedicato all’arte digitale e alle nuove forme di comunicazione visiva.

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La Divina Commedia diventa un viaggio immersivo tra proiezioni digitali, realtà virtuale e ambientazioni multisensoriali. Da venerdì 15 maggio a domenica 15 novembre 2026 la Cattedrale dell’Immagine ospita “Inferno – Esperienza Immersiva nella Divina Commedia di Dante”, la nuova mostra dedicata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Inferno di Dante alla Cattedrale dell'Immagine, nel cuore di Firenze Sullo stesso argomento Alla Cattedrale dell'Immagine la mostra immersiva "Inferno" dedicata a Dante AlighieriDal 15 maggio 2026, la storica Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà INFERNO - Esperienza Immersiva nella Divina Commedia di Dante, una... Ad Anzio prende vita l’Inferno di DanteAnzio, 26 marzo 2026 – In occasione del Dantedì, celebrato il 25 marzo, l’Istituto Comprensivo Anzio V ha reso omaggio a Dante Alighieri attraverso... Dal 15 maggio a Firenze, un viaggio immersivo nei cerchi dell’Inferno ti aspetta. Tra arte digitale, installazioni interattive e tecnologia, segui Dante e Virgilio in un’esperienza multisensoriale unica. #DanteInferno #MostraImmersiva #Firenze #ArteDigitale #Exp x.com Si aprono le porte dell’Inferno. Viaggio dentro la Commedia nella Cattedrale dell’ImmagineOggi l’apertura al pubblico della mostra immersiva che ’trascina’ nel mondo del Sommo poeta. Il percorso espositivo comprenderà anche la Selva Oscura, la Mirror Room e la Cripta. . lanazione.it Viaggio immersivo nell’Inferno di Dante nella Cattedrale dell’Immagine di FirenzeNel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita inizia così il primo canto dell’Inferno di uno dei capolavori della letteratura italiana e ... intoscana.it