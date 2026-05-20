Un episodio inquietante si è verificato recentemente nel reparto psichiatrico di un ospedale pisano, portando alla luce una frase minacciosa indirizzata a un operatore sanitario. La frase, pronunciata in un contesto di tensione, ha riacceso i ricordi di eventi tragici legati a una dottoressa che aveva perso la vita in circostanze drammatiche. La situazione ha generato preoccupazione tra il personale e ha attirato l’attenzione sulle problematiche di sicurezza all’interno della struttura.

di Enrico Mattia Del Punta "Vi faccio fare la fine della Capovani". Una frase che, nel reparto psichiatrico dell’ ospedale Santa Chiara di Pisa, ha riportato alla memoria una delle pagine più drammatiche vissute dalla sanità pisana negli ultimi anni. Parole pronunciate, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, davanti a medici e infermieri del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) e che hanno fatto scattare immediatamente l’allarme tra il personale sanitario. Per questa vicenda la squadra mobile della questura di Pisa ha arrestato un uomo di 28 anni, gravemente indiziato di aver perseguitato per mesi i sanitari dell’ospedale pisano con minacce, telefonate e comportamenti ritenuti persecutori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incubo a Psichiatria: "Vi faccio fare la stessa fine della dottoressa Capovani"

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