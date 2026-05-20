Si parla di una possibile partecipazione di un’attrice molto nota di fiction italiana alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo fonti non ufficiali, la conduttrice avrebbe già avviato i primi contatti con l’attrice, nota per ruoli di rilievo in produzioni televisive. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma le voci circolano da alcuni giorni e alimentano l’attesa tra i fan dello show. La prossima stagione del programma si avvicina e i rumors si intensificano.

Milly Carlucci starebbe già preparando il terreno per la prossima edizione di Ballando con le Stelle e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe messo nel mirino un volto amatissimo della fiction italiana. La conduttrice di Rai 1, da sempre abilissima nel sorprendere il pubblico con casting inattesi e nomi di grande prestigio, questa volta punterebbe addirittura su una delle attrici più apprezzate degli ultimi decenni. Un’eventuale partecipazione che renderebbe il cast ancora più forte e che avrebbe già acceso l’entusiasmo dei fan del programma. A Ballando con le stelle potrebbe arrivare un’attrice straordinaria: ecco chi è. Il nome che starebbe facendo sognare Milly Carlucci sarebbe quello di Elena Sofia Ricci. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Incredibile, Milly Carlucci ha convinto un’attrice famosissima a fare Ballando: il nome vi lascerà a bocca aperta

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