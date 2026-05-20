Incompiuta urbana e criticità nel quartiere Tre Mulini

Nel quartiere Tre Mulini si registrano problemi legati a un edificio incompiuto e a diverse criticità strutturali. Una nota architetta ha espresso alcune riflessioni sulla situazione specifica di questa zona, che ospita anche un’area universitaria. La discussione si concentra sulle condizioni attuali dell’immobile e sui possibili interventi necessari per affrontare le problematiche emerse. La questione riguarda principalmente lo stato di abbandono e le difficoltà di intervento sulle strutture non ultimate.

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Incompiuta urbana e criticità strutturali: la riflessione dell’architetto Antonella Postorino sul quartiere universitario di Tre Mulini. La riflessione dell’architetto Antonella Postorino sul Quartiere Universitario di Tre Mulini è, prima di tutto, un atto di verità. Un esercizio di sguardo urbano che non si limita alla denuncia, ma ricostruisce con precisione tecnica e responsabilità civica le ragioni di un’incompiuta che da trent’anni condiziona mobilità, vivibilità e sicurezza di un’area strategica della città. Un quartiere nato con una visione e abbandonato nella realtà. Tre Mulini avrebbe dovuto essere il cuore pulsante della Reggio universitaria: un quartiere integrato, connesso a viale Amendola, capace di sostenere i flussi generati dalla Facoltà di Architettura e di diventare un polo di vita studentesca e residenziale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Incompiuta urbana e criticità nel quartiere Tre Mulini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 Ekim'de vuruldu, Mossad'n bana getirildi: Roman Gofman kimdir Sullo stesso argomento Taranto: nel quartiere San Vito “emergenza urbana” per varie strade SegnalazioneDi seguito il comunicato: Non è più una semplice segnalazione, ma una vera e propria emergenza urbana strutturale quella che i residenti del... Quartiere Stazione, la rigenerazione urbana entra nel vivo: bando pubblico per animare l’ex ArrigoniNell’ambito dell'intervento di rigenerazione urbana che interessa l’edificio ex Arrigoni, in zona Stazione, il Comune di Cesena ha pubblicato un...