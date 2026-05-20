Incidente Zarco in MotoGP la testimonianza di un marshal | Bagnaia e Marini sono stati esemplari

Durante un incidente in MotoGP, un marshal ha pubblicato sui social un messaggio lodando il comportamento di due piloti italiani coinvolti. Nel post, l’uomo ha descritto come Bagnaia e Marini siano stati esemplari nel gestire la situazione, mostrando lucidità e grande senso di umanità. La testimonianza si aggiunge alla ricostruzione dei fatti avvenuti in pista, senza entrare nei dettagli dell’incidente stesso, ma evidenziando l’atteggiamento dei piloti durante quell’episodio.

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