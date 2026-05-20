Incidente in A35 all' altezza di Pozzuolo Martesana tir si schianta contro guardrail | le immagini dal drone
Nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio, un tir ha coinvolto un incidente lungo l'autostrada A35, all'altezza del km 54, nel milanese. Il veicolo si è schiantato contro il guardrail, creando una scena visibile anche nelle immagini catturate da un drone. Sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze o cause dell'incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.
Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio lungo l'autostrada A35, all'altezza del km 54, nel milanese. Un mezzo pesante si è schiantato contro il guardrail che divide l'A35 dallo svincolo dell'autostrada A58. Ferito l'autista del mezzo. Importanti le ripercussioni sul traffico. Le immagini dal drone (video di Samuel Bianchi). Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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