Incidente in A35 all' altezza di Pozzuolo Martesana tir si schianta contro guardrail | le immagini dal drone

Nel primo pomeriggio di mercoledì 20 maggio, un tir ha coinvolto un incidente lungo l'autostrada A35, all'altezza del km 54, nel milanese. Il veicolo si è schiantato contro il guardrail, creando una scena visibile anche nelle immagini catturate da un drone. Sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze o cause dell'incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

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