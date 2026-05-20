Incidente a Castano Primo schianto tra un’auto e uno scooter | gravi motociclista e passeggera

Oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, a Castano Primo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e uno scooter. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato in ospedale un uomo e una donna, entrambi in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.

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Castano Primo (Milano), 20 maggio 2026 – Grave incidente, oggi pomeriggio, verso le 16.30, a Castano Primo, nel Milanese; un uomo e una donna trasportati d'urgenza in ospedale. Lo schianto. Stando alle prime informazioni, sulla strada SP34dir, si sono scontrati un’automobile e uno scooter. Nell'impatto i due occupanti della moto - un uomo di 56 anni e una donna di 58 - sono stati sbalzati a terra. I soccorsi. Dopo lo schianto, del quale sono ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause, sono subito stati chiamati i soccorsi: sul posto sono intervenuti un elicottero, un’automedica e due ambulanze. I feriti. Ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Castano Primo, schianto tra un’auto e uno scooter: gravi motociclista e passeggera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mystery of the Wentworth Castle (1940) A Mr. Wong Mystery - Directed by William Nigh Sullo stesso argomento Incidente mortale all’alba, schianto tra auto e scooter: perde la vita uomo di 39 anniLivorno, 15 marzo 2026 – Un uomo di 39 anni, di origini portoghesi, è morto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 15 marzo a Livorno, in... Incidente tra un'auto e uno scooter in via Pitrè, 41enne muore dopo tre settimane in ospedaleHa lottato contro la morte per quasi tre settimane, nella speranza di tornare ad abbracciare il figlio, ma i traumi riportati dopo il violento... Castano Primo: scontro frontale tra due auto in via per Turbigo, quattro feritiE’ di quattro feriti il bilancio dello scontro frontale avvenuto oggi a Castano Primo. Poco prima delle 15 in via per Turbigo si sono urtate una Ford Fiesta e una Fiat 500. Scontro avvenuto a media ve ... ticinonotizie.it