Un ex dirigente è stato posto agli arresti domiciliari in seguito alle confessioni rese durante un’indagine condotta dalla procura provinciale. I file sequestrati sulla chiavetta USB dell’indagato sono al centro di alcune domande sulla presenza di documenti rilevanti. Intanto, si attendono novità sulla nomina del nuovo responsabile che si occuperà della gestione dell’edilizia scolastica provinciale, sostituendo l’attuale incarico. La vicenda si sviluppa con nuovi dettagli emersi dalle verifiche in corso.

? Domande chiave Cosa contengono i file sequestrati sulla chiavetta USB dell'ex dirigente?. Chi sostituirà ufficialmente la gestione dell'edilizia scolastica provinciale?. Come cambierà la sanità locale grazie all'intelligenza artificiale dell'Università?. Dove si svolgeranno i laboratori creativi della Giornata dell'Arte?.? In Breve Valentino Ferrara guida l'edilizia scolastica provinciale fino al 31 dicembre 2026.. ASL Benevento e Università del Sannio firmano protocollo triennale su intelligenza artificiale.. LILT e FAPAS avviano corsi di cucina con rilascio attestato professionale.. Lunedì 25 maggio quaranta realtà partecipano alla giornata creativa al Liceo Rummo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Provincia: Santamaria ai domiciliari dopo le confessioni

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