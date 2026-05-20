Incendio Monte Faeta | la Curva nord ' Maurizio Alberti' ha raccolto 5mila euro da donare

Un gruppo di tifosi del settore nord, noto come 'Maurizio Alberti', ha raccolto 5.000 euro destinati a sostenere le attività di riparazione dopo l’incendio sul Monte Faeta. La somma è stata consegnata alle autorità competenti, che si occuperanno di gestire i fondi per le operazioni di recupero e tutela dell’area. Questa iniziativa si aggiunge ad altre manifestazioni di solidarietà provenienti dalla tifoseria, che hanno coinvolto diversi appassionati e sostenitori della squadra.

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