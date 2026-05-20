Incarichi nei cda private equity e clienti milionari | chi sono i commercialisti più potenti di Palermo

Negli ultimi vent’anni, il ruolo dei commercialisti a Palermo si è evoluto notevolmente. Oggi, molti di loro ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione di aziende e fondazioni, oltre a seguire clienti con patrimoni elevati. La professione, che un tempo si concentrava principalmente sulla consulenza fiscale e contabile, si è ampliata includendo competenze in finanza, controllo di gestione e sovraindebitamento. Alcuni professionisti sono diventati punti di riferimento per investimenti in private equity e per decisioni strategiche di rilievo.

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