Incarichi nei cda private equity e clienti milionari | chi sono i commercialisti più potenti di Palermo
Negli ultimi vent’anni, il ruolo dei commercialisti a Palermo si è evoluto notevolmente. Oggi, molti di loro ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione di aziende e fondazioni, oltre a seguire clienti con patrimoni elevati. La professione, che un tempo si concentrava principalmente sulla consulenza fiscale e contabile, si è ampliata includendo competenze in finanza, controllo di gestione e sovraindebitamento. Alcuni professionisti sono diventati punti di riferimento per investimenti in private equity e per decisioni strategiche di rilievo.
Da consulente fiscale e contabile, talvolta inteso come “burocrate”, a vero e proprio partner strategico per le imprese con competenze in materia di finanza, controllo di gestione, sovraindebitamento: la professione del commercialista è radicalmente cambiata nell’ultimo ventennio. Un mestiere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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