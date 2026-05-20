In Senato focus sulla Sicilia Sbarra | Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo
In una discussione in Senato, un rappresentante ha affermato che la Sicilia e il Mezzogiorno sono protagonisti di una nuova fase di crescita. Ha aggiunto che questa regione si inserisce in un contesto in cui il Mediterraneo acquista un ruolo centrale negli scenari economici e geopolitici mondiali. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle prospettive di sviluppo delle zone meridionali del paese. Nessun altro dettaglio o intervento è stato fornito durante la sessione.
“La Sicilia e il Mezzogiorno si confermano protagonisti di una nuova stagione di sviluppo, in una fase storica in cui il Mediterraneo torna al centro degli equilibri economici e geopolitici internazionali”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo questo pomeriggio al convegno “Sicilia, sfida mediterranea”, tenutosi nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato. Ampio spazio è stato dedicato alla ZES Unica Mezzogiorno, che “sta dimostrando la sua efficacia: più investimenti, procedure più rapide e nuove opportunità occupazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
Caffè Borbone: focus su investimenti e occupazione nel Sud con i sottosegretari Sbarra e MantovanoIl sottosegretario con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, ha visitato oggi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano, il sito...
Sud dopo il Pnrr, focus a Napoli. Sbarra: Occupazione record ma non è un miracolo“Viviamo in una stagione caratterizzata da indicatori economici e sociali assolutamente positivi per il nostro Sud.
Foggia, la commissione del Senato arriva in Prefettura: focus su caporalato e PNRR https://www.antennasud.com/foggia-la-commissione-del-senato-arriva-in-prefettura-focus-su-caporalato-e-pnrr/ facebook
CMV: L'Europa deve smettere di ossessionarsi per la politica statunitense. Ci sta accecando sulla nostra stessa radicalizzazione e sui sistemi in fallimento reddit
Senato, via libera alla mozione della maggioranza sull’energia: sparisce il riferimento al 5% delle spese NatoLa maggioranza approva il documento sulla sicurezza energetica ma cancella il passaggio sulla revisione dell’obiettivo Nato del 5% del Pil per la difesa, scatenando le accuse delle opposizioni e nuove ... gazzettadelsud.it
#indicatoridibenessere - Results on X | Live Posts & Updates x.com
È il premier time al Senato, Meloni: Le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescitaAl centro del dibattito con l'opposizione non solo l'economia e il carico fiscale, ma anche la svolta decisa sulla politica energetica nazionale ... dire.it