In Senato focus sulla Sicilia Sbarra | Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo

In una discussione in Senato, un rappresentante ha affermato che la Sicilia e il Mezzogiorno sono protagonisti di una nuova fase di crescita. Ha aggiunto che questa regione si inserisce in un contesto in cui il Mediterraneo acquista un ruolo centrale negli scenari economici e geopolitici mondiali. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle prospettive di sviluppo delle zone meridionali del paese. Nessun altro dettaglio o intervento è stato fornito durante la sessione.

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