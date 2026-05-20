In Sanguine Foedus a Napoli un’opera da 1.000 mq racconta l’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo

Venerdì 22 maggio 2026 alle 11,30 si terrà una conferenza stampa presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a Napoli. L’evento riguarda la presentazione di un’opera pittorica murale di circa 1.000 metri quadrati, realizzata nell’ambito del progetto internazionale “In sanguine foedus”. La cerimonia segnerà l’inaugurazione di questa grande creazione artistica, che racconta l’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo. La conferenza sarà aperta a rappresentanti e invitati del settore culturale e istituzionale.

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