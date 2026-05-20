In Sanguine Foedus a Napoli un’opera da 1.000 mq racconta l’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo
Venerdì 22 maggio 2026 alle 11,30 si terrà una conferenza stampa presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale a Napoli. L’evento riguarda la presentazione di un’opera pittorica murale di circa 1.000 metri quadrati, realizzata nell’ambito del progetto internazionale “In sanguine foedus”. La cerimonia segnerà l’inaugurazione di questa grande creazione artistica, che racconta l’emigrazione italiana verso il Nuovo Mondo. La conferenza sarà aperta a rappresentanti e invitati del settore culturale e istituzionale.
A Napoli, venerdì 22 maggio 2026 alle ore 11,30, la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in Piazzale Pisacane ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’opera pittorica murale che inaugura il progetto internazionale “ In sanguine foedus ”. L’iniziativa gode del patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli e vedrà la partecipazione del Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Terrence Flynn. Un murale da 1.000 mq sul molo dell’emigrazione. Di fronte al mare di Napoli, nel molo da cui partirono milioni di italiani verso il Nuovo Mondo, viene presentata un’opera pensata come simbolo di memoria, identità e dialogo tra culture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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