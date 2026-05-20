In Puglia la regione ha approvato una legge che introduce nuove regole per le case-vacanza e gli affitti brevi destinati al turismo. Sono state definite aree in cui sono vietati o limitati questi tipi di affitto, con l’obiettivo di gestire meglio il flusso di turisti e ridurre la pressione sui centri storici. La normativa si propone di contrastare l'overtourism e di frenare lo spopolamento di alcune zone, regolamentando in modo più stringente le attività di bed and breakfast e affittacamere.

Arriva dalla Regione la stretta sugli affitti brevi per motivi turistici, una mossa per combattere l'overtourism, stoppare lo spopolamento dei centri storici per lo spazio dato a B&b e case vacanze, e attenuare l'emergenza abitativa per residenti e studenti. La Giunta Decaro ieri ha approvato il disegno di legge, nove articoli per mettere un freno e disciplinare in maniera organica l'intero sistema, fornendo ai Comuni pugliesi uno strumento regolatorio. Attualmente, secondo il monitoraggio della Regione, sono 44.883 gli immobili destinati alla locazione turistica che rappresentano, con riferimento all’anno 2025, il 18,7% di arrivi e il 17,1% di presenze in termini di flussi turistici totali, con una crescita rispettivamente del 27,7% e del 24,8% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - In Puglia nuove regole sulle case-vacanza: aree con divieti e limiti, c'è la legge regionale

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