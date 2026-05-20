In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars l’iconico casco di Mandalorian è finito nello spazio

In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars, il casco del Mandalorian è stato portato nello spazio come parte di una campagna promozionale. La missione ha coinvolto un razzo con il casco a bordo, che è stato lanciato in orbita. La novità è stata comunicata attraverso vari canali ufficiali, e il casco è stato lasciato nello spazio per un periodo limitato. La campagna ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che hanno seguito con interesse l’evento.

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