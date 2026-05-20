In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars l’iconico casco di Mandalorian è finito nello spazio

Da screenworld.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars, il casco del Mandalorian è stato portato nello spazio come parte di una campagna promozionale. La missione ha coinvolto un razzo con il casco a bordo, che è stato lanciato in orbita. La novità è stata comunicata attraverso vari canali ufficiali, e il casco è stato lasciato nello spazio per un periodo limitato. La campagna ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che hanno seguito con interesse l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’incredibile campagna marketing ha visto il nuovo attesissimo film di Star Wars finire.letteralmente nello spazio! The Walt Disney Company Italia annuncia che per l’arrivo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane da domani, 20 maggio 2026, una replica dell’iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. Il progetto speciale, reso possibile grazie a una collaborazione inedita con D-Orbit, azienda di spicco dell’industria spaziale internazionale con sede a Fino Mornasco, in provincia di Como, ha unito il mito di Star Wars con le più avanzate tecnologie, generando immagini uniche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

in occasione dell8217uscita del nuovo film di star wars l8217iconico casco di mandalorian 232 finito nello spazio
© Screenworld.it - In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars, l’iconico casco di Mandalorian è finito nello spazio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il figlio di Montecristo | 1940 | film drammatico romantico

Video Il figlio di Montecristo | 1940 | film drammatico romantico

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ecco qual è l’azienda comasca che ha portato il casco del Mandaloriano di Star Wars nello spazio

The Mandalorian and Grogu, ora sappiamo chi sono i villain del nuovo film Star WarsIn un nuovo video promozionale del film vengono confermati i veri nemici che Din Djarin e Grogu dovranno affrontare in questa nuova ed entusiasmante...

star wars in occasione dell uscitaAl Politeama torna lo Star Wars Tribute con l’uscita di The Mandalorian and GroguÈ il primo film tratto da una serie tv di Guerre Stellari. La sesta edizione dell’evento porta mostre, combattimenti, cosplayers e proiezioni a Poggibonsi da mercoledì 20 a domenica 24 maggio POGGIBON ... ilcittadinoonline.it

star wars in occasione dell uscitaStar Wars nello Spazio: un casco mandaloriano è stato lanciato in orbita - Focus.itPer l'uscita del film Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una replica dell'iconico elmo in stile beskar è stata lanciata in orbita a 27.000 km/h, a bordo del taxi spaziale Ion, decollato con un ra ... focus.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web