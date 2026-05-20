In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars l’iconico casco di Mandalorian è finito nello spazio
In occasione dell’uscita del nuovo film di Star Wars, il casco del Mandalorian è stato portato nello spazio come parte di una campagna promozionale. La missione ha coinvolto un razzo con il casco a bordo, che è stato lanciato in orbita. La novità è stata comunicata attraverso vari canali ufficiali, e il casco è stato lasciato nello spazio per un periodo limitato. La campagna ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che hanno seguito con interesse l’evento.
Un’incredibile campagna marketing ha visto il nuovo attesissimo film di Star Wars finire.letteralmente nello spazio! The Walt Disney Company Italia annuncia che per l’arrivo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nelle sale cinematografiche italiane da domani, 20 maggio 2026, una replica dell’iconico casco mandaloriano è stata lanciata nello spazio a bordo di un vero satellite. Il progetto speciale, reso possibile grazie a una collaborazione inedita con D-Orbit, azienda di spicco dell’industria spaziale internazionale con sede a Fino Mornasco, in provincia di Como, ha unito il mito di Star Wars con le più avanzate tecnologie, generando immagini uniche. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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