Fino a domenica si può visitare la mostra “Oltre la luce. La poetica di Enrico Groppi” presso la sede della Pro loco di Codogno, in piazza XX Settembre. L’esposizione presenta opere che riflettono il modo in cui l’artista, nato nel 1911 e morto nel 1972 a 61 anni, ha trasformato il paesaggio in un’esperienza visiva e poetica. La rassegna è dedicata a un pittore di rilievo nazionale, famoso per il suo stile e per il modo in cui ha interpretato il paesaggio.

É visitabile fino a domenica la mostra “ Oltre la luce. La poetica di Enrico Groppi ”, allestita nella sede della Pro loco di Codogno di piazza XX Settembre e dedicata al pittore di fama nazionale nato a Codogno nel 1911 e scomparso nel 1972, a soli 61 anni. L’esposizione è stata curata dal professore e critico d’arte Amedeo Anelli. In mostra c’è anche un’opera di Enrica Groppi, nipote dello storico pittore la quale ha intrapreso la stessa strada artistica. Nella sede della Pro loco si possono ammirare un autoritratto, paesaggi, nature morte, soggetti floreali. Enrico Groppi è stato allievo di Angelo Prada e Aldo Carpi. Ha sempre privilegiato una pittura all’aria aperta, o nature morte, con pochi esiti dedicati alla figura umana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In mostra l’arte di Groppi. Trasformava il paesaggio in un’esperienza poetica

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