In funzione la stazione di ricarica

È stata aperta una nuova stazione di ricarica dotata di cinquanta postazioni dedicate a biciclette, moto e monopattini elettrici. La struttura comprende anche venti locker per il deposito di apparecchiature e accessori. La realizzazione rientra in un progetto di infrastrutture per la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo di veicoli elettrici nella zona. La stazione è operativa e pronta per l’uso da parte dei cittadini.

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Cinquanta postazioni per la ricarica di biciclette, moto e monopattini elettrici, 20 locker per il deposito oggetti dotati di sistema antincendio automatico, un sistema di videosorveglianza all’avanguardia; ancora, 6 colonnine di ricarica in corrente alternata a doppia presa e 2 colonnine ultra-fast in corrente continua. Lavori finiti, taglio del nastro fatto, ed è operativa, nel parcheggio lato nord della stazione della metro di Gessate, la nuova stazione di ricarica di mezzi elettrici, "pensata per favorire la mobilità sostenibile e l’integrazione tra trasporto pubblico e privato a basso impatto ambientale". L’infrastruttura è stata realizzata dal Comune con la partecipazione di Class Onlus e il contributo di Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Fondazione di Comunità Milano e Eni Plenitude. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In funzione la stazione di ricarica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RUGONE Xever 7 Pro - Come usare la stazione di ricarica 4-in-1 Sullo stesso argomento Pixel: arriva la stazione di ricarica 3-in-1 per smartphone, Buds e WatchTenere in ordine i dispositivi sul comodino o sulla scrivania non è sempre semplice. Tesla, una stazione di ricarica da record: 400 colonnineLa California è una delle regioni con la maggiore penetrazione di auto elettriche nel mondo: a fine 2025, la quota sul totale sfiorava il 30%. Entra in funzione la nuova stazione di ricarica per bus elettrici di Trieste Trasporti, dotata di 12 stalli. x.com Ora in arrivo alla stazione... reddit Cervia, attiva in viale Roma la nuova Stazione mobile dei CarabinieriÈ entrata in funzione da ieri a Cervia, in viale Roma, la nuova Stazione mobile dei Carabinieri, un presidio itinerante pensato per rafforzare la presenza ... ravennanotizie.it In funzione a dicembre la stazione a ponteManca poco per avere almeno gli ascensori in stazione. Un primo step per l’accessibilità, dopo mesi di disagi, con i passeggeri costretti ad attraversare un cantiere a cielo aperto per prendere il ... ilgiorno.it