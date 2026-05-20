In equilibrio sulla linea azzurra sabato 23 maggio presentazione del libro di Valter Manunza da Opus Lab

Sabato 23 maggio, alle 18.30 negli spazi di Opus Lab Spazio Creativo & Salus Bistrot (corso Amedeo, 101), avrà luogo la presentazione del libro "In equilibrio sulla linea azzurra" di Valter Manunza per Arkadia Editore.Il romanzo racconta la vicenda di Damiano Fortuna, la cui infanzia è segnata da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: "Sentire in un ambiente immersivo", sabato 9 maggio presentazione del libro di Luigi Agostini al Conservatorio Mascagni

Fotografia e psichiatria da Basaglia a oggi. Sabato presentazione del libro alla FeltrinelliAlla fine, le fotografie fanno sempre la stessa domanda: chi abbiamo davanti? È anche da qui che partirà l’incontro in programma sabato 16 maggio...