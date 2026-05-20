In equilibrio sulla linea azzurra sabato 23 maggio presentazione del libro di Valter Manunza da Opus Lab

Da livornotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio, alle 18.30 negli spazi di Opus Lab Spazio Creativo & Salus Bistrot (corso Amedeo, 101), avrà luogo la presentazione del libro "In equilibrio sulla linea azzurra" di Valter Manunza per Arkadia Editore.Il romanzo racconta la vicenda di Damiano Fortuna, la cui infanzia è segnata da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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