In arrivo 10 nuovi autobus elettrici per la città | verranno presentati nel corso di un summit nazionale
Martedì 26 maggio, presso la sede della Tep a Parma, si terrà il convegno intitolato “Il trasporto pubblico di massa oltre le grandi metropoli: ripensare la mobilità urbana con filobus e BRT”, organizzato insieme alla rivista Autobus. In quella occasione verranno presentati dieci nuovi autobus elettrici destinati alla flotta cittadina. L’evento riunisce professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di discutere di nuove soluzioni per la mobilità urbana e di aggiornamenti sulla progettazione di sistemi di trasporto sostenibili.
Martedì 26 maggio Tep ospiterà a Parma il convegno “Il trasporto pubblico di massa oltre le grandi metropoli: ripensare la mobilità urbana con filobus e BRT”, organizzato in collaborazione con la rivista Autobus. Sarà un’occasione per approfondire i temi che stanno accompagnando l’evoluzione del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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