Impresentabili alle elezioni la Commissione Antimafia pubblica i nomi | 12 in Campania

La Commissione Antimafia ha reso pubblici i nomi di 12 candidati alle prossime elezioni amministrative in Campania che sono stati inseriti nella lista degli “impresentabili”. In totale, sono 28 i candidati regionali che sono finiti in questa graduatoria, che raccoglie le persone considerate non idonee a partecipare alle consultazioni elettorali. La pubblicazione dei nominativi avviene in conformità con le procedure previste per garantire la trasparenza e la legalità nelle competizioni elettorali.

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