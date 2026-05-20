Impresentabili alle elezioni la Commissione Antimafia pubblica i nomi | 12 in Campania
La Commissione Antimafia ha reso pubblici i nomi di 12 candidati alle prossime elezioni amministrative in Campania che sono stati inseriti nella lista degli “impresentabili”. In totale, sono 28 i candidati regionali che sono finiti in questa graduatoria, che raccoglie le persone considerate non idonee a partecipare alle consultazioni elettorali. La pubblicazione dei nominativi avviene in conformità con le procedure previste per garantire la trasparenza e la legalità nelle competizioni elettorali.
28 i candidati alle prossime amministrative che sono finiti nella lista degli "impresentabili" pubblicata dalla Commissione Antimafia. L'organo parlamentare si è occupato di svolgere le verifiche sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. Tra i nomi che saltano più agli occhi c'è quello di Luigi Gentile, candidato sindaco di una parte del centrodestra ad Agrigento. Diversi i candidati finiti sotto la lente di ingrandimento anche in Campania. Dodici in totale, tra cui due a Melito, uno ad Afragola, sei ad Avellino, uno a Cava de' Tirreni, uno ad Ercolano e uno a Portici. Nell'elenco c'è più di un candidato sindaco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Io impresentabile lo giudicheranno gli elettori
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