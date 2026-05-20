La Commissione Antimafia ha reso noti i nomi di 11 candidati alle prossime elezioni amministrative in Campania che sono stati inseriti nella lista degli “impresentabili”. Complessivamente, sono 28 i candidati in tutta Italia segnalati come non idonei alla partecipazione elettorale. La comunicazione riguarda esclusivamente i nomi ufficiali senza ulteriori dettagli sui motivi o sui procedimenti giudiziari a carico dei soggetti coinvolti. La lista è stata pubblicata ufficialmente dalla commissione competente.

28 i candidati alle prossime amministrative che sono finiti nella lista degli "impresentabili" pubblicata dalla Commissione Antimafia. L'organo parlamentare si è occupato di svolgere le verifiche sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. Tra i nomi che saltano più agli occhi c'è quello di Luigi Gentile, candidato sindaco di una parte del centrodestra ad Agrigento. Diversi i candidati finiti sotto la lente di ingrandimento anche in Campania. Undici in totale, tra cui due a Melito, uno ad Afragola, quattro ad Avellino, uno a Cava de' Tirreni, ad Ercolano e uno a Portici. Nell'elenco c'è più di un candidato sindaco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Impresentabili” alle elezioni, la Commissione Antimafia pubblica i nomi: 11 in Campania

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Io impresentabile lo giudicheranno gli elettori

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