Imprese il piano 2026 | incentivi fino all’80% per l’efficienza

Il governo ha annunciato un piano per il 2026 che prevede incentivi fino all’80% per progetti di efficienza energetica delle imprese. Le aziende interessate devono seguire procedure specifiche per accedere alle agevolazioni, che coprono la maggior parte dei costi degli interventi. Sono disponibili anche strumenti finanziari mirati a tutelare la liquidità delle imprese, evitando che siano costrette a impegnare risorse proprie. Le domande più frequenti riguardano i requisiti e le modalità di richiesta degli incentivi.

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