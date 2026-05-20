Imprese e territorio al centro della vitalità urbana

Un recente rapporto presentato dall’osservatorio Congiunturale di Confcommercio si concentra sul legame tra imprese e territorio in ambito urbano. Vengono analizzati aspetti come la sicurezza, la disponibilità di parcheggi, la chiusura di negozi e le procedure burocratiche che coinvolgono le attività commerciali. Lo studio si basa su dati raccolti nel corso dell’ultimo periodo, offrendo un quadro dettagliato delle sfide quotidiane che affrontano le imprese nelle aree cittadine.

L’osservatorio Congiunturale di Confcommercio illustra il rapporto tra il territorio e le imprese analizzando duplici aspetti: sicurezza, parcheggi, chiusura di negozi e burocrazia. È stato chiesto alle imprese della provincia come definiscono e valutano l’attrattività del luogo con un risultato profondamente diviso: il 52,4% ritiene che l’area in cui operano sia abbastanza attrattiva, il 47,6% sostiene il contrario. Il giudizio tuttavia cambia a seconda di dove è ubicata l’impresa intervistata: il centro cittadino di Bergamo mostra una distribuzione più equilibrata con una percentuale attrattiva del 62,3%, a differenza delle periferie e zone extraurbane la cui percentuale raggiunge il 52,3%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dal programma regionale Fesr oltre 12 milioni per la rinascita del centro di Carbonia

Sullo stesso argomento

Qualità, rigenerazione urbana e cultura della legalità. Architettura e tutela del bene comune al centro della qualità del territorioL’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni, professionisti e società civile attorno a un tema sempre...

Bari, al centro il futuro: analisi sulle 300 imprese del territorio? Punti chiave Quali strategie useranno le 300 aziende per guidare la crescita regionale? Come influirà la riconversione dell'automotive sui posti di...

Bergamo, le imprese promuovono (a metà) il territorio: più di 1 impresa su 2 vede la propria area attrattiva, 1 su 4 rileva un peggioramento. Per il 62,7% il contesto impatta - nel bene e nel male - sul business. x.com

Imprese e territorio al centro della vitalità urbanaConfcommercio analizza il rapporto tra imprese e territorio: attrattività urbana, sicurezza e parcheggi al centro del dibattito sul futuro dei centri urbani ... bergamonews.it

Bergamo, le imprese promuovono il territorio solo a metà: pesano parcheggi, sicurezza e burocraziaBergamo, le imprese promuovono (a metà) il territorio: più di 1 impresa su 2 vede la propria area attrattiva, 1 su 4 rileva un peggioramento. Per il 62,7% il contesto impatta - nel bene e nel male - s ... ecodibergamo.it