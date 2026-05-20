Imprese e bandi | a Scorzè il convegno per sbloccare gli incentivi

A Scorzè si è svolto un convegno dedicato alle imprese e ai bandi, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate all’accesso agli incentivi. Tra gli argomenti discussi ci sono le conseguenze di eventuali errori burocratici che possono portare a sanzioni fiscali significative e le ragioni per cui meno del 20% delle microimprese riesce a ottenere i contributi disponibili. L’incontro ha coinvolto professionisti e rappresentanti delle imprese, che hanno approfondito le procedure e le criticità legate ai finanziamenti pubblici.

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? Domande chiave Come evitare che un errore burocratico causi sanzioni fiscali pesanti?. Perché meno del 20% delle microimprese riesce a ottenere incentivi?. Come trasformare i bandi pubblici in vantaggi reali per l'azienda?. Chi sono gli esperti che spiegheranno come superare i controlli?.? In Breve Convegno il 21 maggio alle ore 16 presso la sede Make Group di Scorzè. Relatori Marco Belardi, Stefano Artuso, Mark Spezzamonte e Matteo Busato. Meno del 20% delle microimprese italiane accede agli incentivi negli ultimi tre anni. Posti limitati a 50 partecipanti con prenotazione obbligatoria tramite sito web ufficiale. Giovedì 21 maggio alle ore 16, la sede di Make Group in via Moglianese 44 a Scorzè ospiterà un convegno dedicato ai nuovi incentivi e alla gestione dei controlli fiscali per le imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imprese e bandi: a Scorzè il convegno per sbloccare gli incentivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A “Casa Make” a Scorzè un convegno su opportunità, burocrazia e controlliSi terrà giovedì 21 maggio, alle ore 16 nella sede di Make Group in via Moglianese 44 a Scorzè, il convegno dedicato ai contributi e alle... Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzareAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Per la tua impresa meno burocrazia, più informazione. Segui il canale #PiemonteImprese pensato per chi cerca risposte concrete su bandi, ricerca e innovazione. Un servizio gratuito e sicuro whatsapp.com/channel/0029Vb… x.com Mimit, al via il bando Investimenti sostenibili 4.0 da 448 milioni per imprese del SudLeggi su Sky TG24 l'articolo Mimit, al via il bando Investimenti sostenibili 4.0 da 448 milioni per imprese del Sud ... tg24.sky.it r/italy reddit Energia e imprese, il 2026 tra incentivi e strategia: intervista a Paolo FotiTra incentivi e complessità normativa, il 2026 segna un passaggio decisivo per le imprese che vogliono ridurre costi e rischi energetici ... quifinanza.it