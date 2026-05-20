Imprese e bandi | a Scorzè il convegno per sbloccare gli incentivi
A Scorzè si è svolto un convegno dedicato alle imprese e ai bandi, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà legate all’accesso agli incentivi. Tra gli argomenti discussi ci sono le conseguenze di eventuali errori burocratici che possono portare a sanzioni fiscali significative e le ragioni per cui meno del 20% delle microimprese riesce a ottenere i contributi disponibili. L’incontro ha coinvolto professionisti e rappresentanti delle imprese, che hanno approfondito le procedure e le criticità legate ai finanziamenti pubblici.
? Domande chiave Come evitare che un errore burocratico causi sanzioni fiscali pesanti?. Perché meno del 20% delle microimprese riesce a ottenere incentivi?. Come trasformare i bandi pubblici in vantaggi reali per l'azienda?. Chi sono gli esperti che spiegheranno come superare i controlli?.? In Breve Convegno il 21 maggio alle ore 16 presso la sede Make Group di Scorzè. Relatori Marco Belardi, Stefano Artuso, Mark Spezzamonte e Matteo Busato. Meno del 20% delle microimprese italiane accede agli incentivi negli ultimi tre anni. Posti limitati a 50 partecipanti con prenotazione obbligatoria tramite sito web ufficiale. Giovedì 21 maggio alle ore 16, la sede di Make Group in via Moglianese 44 a Scorzè ospiterà un convegno dedicato ai nuovi incentivi e alla gestione dei controlli fiscali per le imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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