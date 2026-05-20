Immigrati e nuove generazioni in Italia poca integrazione e diritti ancora limitati | così il divario di cittadinanza alimenta l’esclusione

Il caso di un giovane italiano di seconda generazione che sabato 16 maggio a Modena ha investito diversi passanti con la propria auto riporta l’attenzione sulle difficoltà di integrazione e sui diritti ancora limitati per immigrati e loro figli in Italia. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio, in cui il “divario di cittadinanza” contribuisce all’esclusione sociale e alle problematiche psichiche di alcuni giovani. Mentre le criticità aumentano, i percorsi di inclusione risultano spesso insufficienti o poco accessibili.

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Il disagio psichico di Salim El Koudri, l’italiano di seconda generazione che sabato 16 maggio nel centro di Modena ha lanciato la sua auto su una decina di passanti riducendone quattro in condizioni critiche, potrebbe rappresentare la punta di un iceberg. Non un iceberg di radicalizzazione, come alcune forze politiche sostengono per alimentare la loro campagna di propaganda xenofoba: una montagna di difficoltà degli immigrati su integrazione, inserimento al lavoro, ottenimento di una reale condizione di parità sociale, lavorativa, economica. Una montagna sempre più difficile da scalare per troppi cittadini, che si traduce in isolamento, perdita di opportunità, depressione, problemi di salute mentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Immigrati e nuove generazioni, in Italia poca integrazione e diritti ancora limitati: così il “divario di cittadinanza” alimenta l’esclusione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Diritti, donne e nuove generazioni: a Milano torna il WeWorld Festival per parlare di dirittiDa venerdì 15 a domenica 17 maggio Base Milano ospita il ‘WeWorld Festival’, uno spazio politico e culturale che ogni anno porta nel dibattito... Diritti, donne e nuove generazioni: a Milano torna il WeWorld FestivalDa venerdì 15 a domenica 17 maggio Base Milano ospita il ‘WeWorld Festival’, manifestazione culturale che ogni anno porta in città talk e incontri... DaIle email, i diritti delle generazioni di immigrati dalla seconda in poi: -dovete farmi studiare -dovete darmi il lavoro subito -dovete darmelo dove risiedo Altrimenti strage E disprezzo sempreterno x.com Chi sono gli italiani di seconda generazione?Gli italiani di seconda generazione sono figli di immigrati nati in Italia oppure arrivati da bambini e parlano italiano come prima lingua. tgcom24.mediaset.it PIANO GIOVANI PACE E SICUREZZA | L’Italia punta sulle nuove generazioni contro guerre e crisiIl Cidu ha da poco adottato il primo Piano d'azione nazionale su Giovani, pace e sicurezza, un documento molto importante ... ilsussidiario.net