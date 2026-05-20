Ilary Blasi riprende Pietro Delle Piane | Devi uscire sì perché sono in diretta!
Durante la finale del Grande Fratello Vip, mentre si concludeva il segmento dedicato a una sorpresa per Antonella Elia, l’attenzione si è spostata su un confronto tra il conduttore e uno dei concorrenti. La conduttrice ha chiesto a Pietro Delle Piane di uscire dall’auditorio perché era in diretta. Lui ha risposto chiedendo perché si dovesse muoversi velocemente, e lei ha ribadito che era in trasmissione. La scena si è svolta senza ulteriori commenti o interventi esterni.
Nella finale del GfVip, alla fine del blocco dedicato alla sorpresa ad Antonella Elia, Ilary Blasi chiede di velocizzare a Pietro Delle Piane che risponde: "Ma che vai di fretta?" e la Blasi replica: "Sì, che sono in diretta!". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Antonella Elia chiude le porte a Pietro Delle Piane, l’incontro al GF Vip: “Devi smettere di umiliarti”Intenso confronto al GF Vip tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l'ex compagno di cui la concorrente ha più volte parlato in modo negativo nei...
Antonella Elia E Pietro Delle Piane: Ecco Perchè Si Sono Lasciati!Antonella Elia racconta la fine della storia con Pietro Delle Piane prima del Grande Fratello Vip: nozze saltate, tensioni e retroscena emersi a...
Ilary Blasi per molti ha salvato le sorti del GF Vip: voi come la pensate? ? facebook
Ilary Blasi riprende Pietro Delle Piane: Devi uscire sì, perché sono in diretta!Nella finale del GfVip, alla fine del blocco dedicato alla sorpresa ad Antonella Elia, Ilary Blasi chiede di velocizzare a Pietro Delle Piane che risponde ... fanpage.it
Mancamenti , il punto di Mario Manca: Ilary Blasi è una brava conduttrice o è solo un bluff?In questo terzo articolo della sua nuova rubrica, il critico televisivo di Vanity Fair riflette sulle critiche mosse a Ilary Blasi e a coloro che sostengono che non sia adatta a condurre un programma ... vanityfair.it