Ilary Blasi riprende Pietro Delle Piane | Devi uscire sì perché sono in diretta!

Durante la finale del Grande Fratello Vip, mentre si concludeva il segmento dedicato a una sorpresa per Antonella Elia, l’attenzione si è spostata su un confronto tra il conduttore e uno dei concorrenti. La conduttrice ha chiesto a Pietro Delle Piane di uscire dall’auditorio perché era in diretta. Lui ha risposto chiedendo perché si dovesse muoversi velocemente, e lei ha ribadito che era in trasmissione. La scena si è svolta senza ulteriori commenti o interventi esterni.

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