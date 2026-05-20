Venerdì sera, Marco Panieri terrà il comizio conclusivo della sua campagna elettorale in piazza Matteotti. Prima dell'evento, giovedì 21 alle 20, è prevista una diretta sui social network per affrontare temi legati al welfare di ’Imola Corre. La campagna si concentra sulla critica agli slogan e sulla promozione di un approccio più concreto alla sicurezza e ai servizi pubblici. La comunicazione avverrà attraverso canali digitali, in modo diretto e accessibile a tutti.

Marco Panieri chiuderà la campagna elettorale venerdì sera in piazza Matteotti, come già annunciato, ma il comizio finale avrà un prologo: "Giovedì 21, dalle 20, faremo una diretta sui social. Sarà un’occasione per raccontare i risultati di questi anni e raccontare l’Imola2031 che vogliamo". Intanto Michela Mambelli e Martino Menetti, candidati di ‘Ora!’ (il movimento fondato dall’imprenditore Alberto Forchielli) nella lista ‘Imola Corre’, scelgono di spostare il dibattito elettorale sul terreno del welfare, dell’inclusione e della prevenzione in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, alle quali ‘Imola Corre’ sostiene la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il welfare di ’Imola Corre’: "Sicurezza, no agli slogan". Per Panieri diretta social

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