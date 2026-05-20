Durante l’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, la giuria del paese ha assegnato punteggi bassi sia all’Ucraina che alla Romania, nonostante le valutazioni ufficiali. Questa scelta ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e ha attirato l’attenzione sui criteri di valutazione adottati. La decisione ha influenzato la classifica finale e ha acceso un dibattito sulle modalità di giudizio adottate dall’ente organizzatore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni di questa scelta.

La giuria del paese ha dato un voto basso alle vicine Ucraina e Romania, contravvenendo a una regola così radicata che il direttore della tv pubblica si è dimesso In Moldavia il direttore generale della televisione pubblica Vlad Turcanu si è dimesso per protestare contro il modo in cui sono stati gestiti i voti dell’Eurovision Song Contest, la competizione musicale internazionale più seguita in Europa, che si è conclusa lo scorso sabato. Le dimissioni di Turcanu sono arrivate dopo giorni di polemiche all’interno del paese dovute al fatto che la giuria della Moldavia avrebbe dato troppi pochi voti ai cantanti della Romania e dell’Ucraina, ignorando una regola non scritta della competizione secondo cui certi paesi storicamente amici dovrebbero sostenersi reciprocamente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il tradimento della Moldavia all’Eurovision Song Contest

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