Il tombino come ariete e la fuga nei vicoli | ' banda' incastrata a Genova

A Genova, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Centro hanno arrestato una donna di 39 anni e un uomo di 36, entrambi italiani, accusati di aver messo in atto una serie di azioni che coinvolgevano il sollevamento di tombini e la fuga attraverso i vicoli della città. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e cattura, svelando un modus operandi che sfruttava i tombini come punti di accesso e fuga durante le loro attività.

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