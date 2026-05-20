Il tombino come ariete e la fuga nei vicoli | ' banda' incastrata a Genova
A Genova, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Centro hanno arrestato una donna di 39 anni e un uomo di 36, entrambi italiani, accusati di aver messo in atto una serie di azioni che coinvolgevano il sollevamento di tombini e la fuga attraverso i vicoli della città. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e cattura, svelando un modus operandi che sfruttava i tombini come punti di accesso e fuga durante le loro attività.
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Centro hanno sgominato una ‘banda del tombino’ arrestando una donna di 39 anni e un uomo di 36, enrambi italiani. Un terzo complice era già in carcere per altri reati e ha ricevuto la notifica del provvedimento direttamente in cella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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