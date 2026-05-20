Il teatro apre ai giovani Corsi professionali al via per diventare Anim’attore

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita la campagna di iscrizioni per un nuovo corso dedicato ai giovani toscani interessati a diventare Anim’attore. Il teatro apre le sue porte a chi vuole intraprendere un percorso professionale nel settore, con l’obiettivo di formare nuovi interpreti e figure artistiche specializzate. Il corso si rivolge a chi desidera sviluppare competenze pratiche e teoriche, offrendo un'opportunità di formazione attraverso lezioni e esercitazioni specifiche. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno attive per un periodo definito.

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È già partita la campagna di iscrizioni al nuovo corso dedicato ai giovani toscani desiderosi di entrare nel mondo del teatro: Giallo mare minimal teatro, in collaborazione con Elsinor, metteranno a disposizione i propri spazi e le competenze per insegnare l’uso e la forma dei linguaggi di scena, rivolto a un pubblico di bambini, preadolescenti, adolescenti e famiglie. L’obiettivo è quello di formare il neonato ruolo dell’ Anim’attore, figura professionale autonoma che sappia spaziare tra abilità come la scrittura, regia, interpretazione e gestione della propria opera artistica, dando agli aspiranti attori i mezzi necessari per muoversi in proprio nel sistema dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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