Il teatro apre ai giovani Corsi professionali al via per diventare Anim’attore
È partita la campagna di iscrizioni per un nuovo corso dedicato ai giovani toscani interessati a diventare Anim’attore. Il teatro apre le sue porte a chi vuole intraprendere un percorso professionale nel settore, con l’obiettivo di formare nuovi interpreti e figure artistiche specializzate. Il corso si rivolge a chi desidera sviluppare competenze pratiche e teoriche, offrendo un'opportunità di formazione attraverso lezioni e esercitazioni specifiche. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno attive per un periodo definito.
È già partita la campagna di iscrizioni al nuovo corso dedicato ai giovani toscani desiderosi di entrare nel mondo del teatro: Giallo mare minimal teatro, in collaborazione con Elsinor, metteranno a disposizione i propri spazi e le competenze per insegnare l’uso e la forma dei linguaggi di scena, rivolto a un pubblico di bambini, preadolescenti, adolescenti e famiglie. L’obiettivo è quello di formare il neonato ruolo dell’ Anim’attore, figura professionale autonoma che sappia spaziare tra abilità come la scrittura, regia, interpretazione e gestione della propria opera artistica, dando agli aspiranti attori i mezzi necessari per muoversi in proprio nel sistema dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Theatre - a new avenue to literature: Is it worth it
Sullo stesso argomento
Teatro Donizetti: corsi gratis di fonica e luci per i giovaniLa Fondazione Teatro Donizetti apre le porte a nuovi talenti con l’avvio delle selezioni per i corsi di Fonica e Illuminotecnica, inseriti nel...
Sicilia: nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro localeLe nuove opportunità per l’imprenditorialità nel cuore dell’entroterra siciliano prendono forma con l’annuncio di Confcommercio Caltanissetta Enna,...
VI EDIZIONE DI FABBRICA YOUNG ARTIST PROGRAM Hai una voce, un talento, una visione? È il momento di metterla in scena. Il Teatro dell’Opera di Roma apre le selezioni per la VI edizione di FABBRICA Young Artist Program: un percorso che non è facebook
Dove trovare dei corsi di teatro a Milano? reddit
Olbia, l'UniTre chiude l’anno accademico tra musica, teatro, danza e arteIn calendario una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il lavoro svolto durante i mesi di attività didattica ... msn.com