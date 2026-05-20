Il team di esperti riemerge dopo aver recuperato i sub italiani morti alle Maldive - Il video

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team di esperti ha effettuato due immersioni in giorni diversi per recuperare i corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive. Le operazioni si sono svolte in acque profonde e sono durate diverse ore, con l’obiettivo di trovare e portare a riva i corpi. Il video che mostra le operazioni è stato condiviso nelle ultime ore, offrendo uno sguardo sulle procedure di recupero e sulle difficoltà incontrate durante le immersioni. Le autorità locali hanno coordinato le operazioni di recupero e le hanno rese pubbliche.

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Ci sono volute due immersioni in giorni diversi per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Le operazioni sono state condotte dagli specialisti della Dan Europe - organizzazione internazionale che si occupa di medicina e ricerca scientifica e sicurezza delle immersioni - e da sub. 🔗 Leggi su Today.it

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