Il team di esperti riemerge dopo aver recuperato i sub italiani morti alle Maldive - Il video
Il team di esperti ha effettuato due immersioni in giorni diversi per recuperare i corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive. Le operazioni si sono svolte in acque profonde e sono durate diverse ore, con l’obiettivo di trovare e portare a riva i corpi. Il video che mostra le operazioni è stato condiviso nelle ultime ore, offrendo uno sguardo sulle procedure di recupero e sulle difficoltà incontrate durante le immersioni. Le autorità locali hanno coordinato le operazioni di recupero e le hanno rese pubbliche.
Ci sono volute due immersioni in giorni diversi per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Le operazioni sono state condotte dagli specialisti della Dan Europe - organizzazione internazionale che si occupa di medicina e ricerca scientifica e sicurezza delle immersioni - e da sub. 🔗 Leggi su Today.it
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