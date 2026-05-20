In un caso che ha attirato l’attenzione, una madre ha scritto una lettera al presidente della Repubblica per denunciare la morte del proprio figlio avvenuta nel carcere di Messina. La donna ha affermato che il figlio, detenuto, si è tolto la vita e ha criticato le condizioni di custodia, accusando di fatto lo Stato di avergli inflitto una pena simile a una condanna capitale. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti sulle condizioni di detenzione.

« Mio figlio Stefano è morto mentre era sotto la custodia dello Stato. In Italia la pena di morte non esiste, ma a lui, nei fatti, è stata data. Chiediamo che venga fuori la verità». Lo afferma Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, il ventiseienne di Noto accusato del femminicidio della studentessa Sara Campanella, avvenuto il 31 marzo del 2025, e morto suicida nel carcere di Messina Gazzi. Sul decesso è aperta un’inchiesta per omissione in atti d’ufficio e morte come conseguenza di altro delitto: la procura ha iscritto sette persone nel registro degli indagati e ha disposto l’autopsia sul corpo. «Stefano era un soggetto fragile», dice la madre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il suicidio di Stefano Argentino nel carcere di Messina, la mamma scrive a Mattarella: mio figlio morto sotto custodia dello Stato

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