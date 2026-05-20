Il sottosegretario Mazzi a Messina per sostenere Scurria | Da città di transito a meta turistica internazionale
Il sottosegretario ha visitato Messina per sostenere il candidato locale alle prossime elezioni amministrative. Durante l'incontro, sono stati discussi i progetti per trasformare la città da semplice punto di passaggio a una destinazione turistica internazionale. La visita si è concentrata sulle strategie di sviluppo e promozione del territorio, con particolare attenzione alle potenzialità del turismo e alle iniziative per rafforzare l’offerta culturale e ricettiva. La presenza del rappresentante del governo ha sottolineato l’attenzione alle prospettive di crescita della città.
Messina non più semplice scalo di passaggio per chi attraversa lo Stretto, ma città da vivere e inserire stabilmente nelle mappe del turismo nazionale e internazionale. È la cornice tracciata oggi durante l’incontro che ha visto protagonista il sottosegretario al Turismo Giancarlo Mazzi, arrivato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Polverini a Messina per sostenere Scurria: "Sa come risolvere i problemi della città"Dopo i ministri Salvini e Abodi tocca a Renata Polverini sostenere Marcello Scurria nella corsa alla poltrona di sindaco.
Per le mie critiche si arrabbiano quasi tutti. Costanzo è stato il più cattivo, Malgioglio mi ha divertito. De Martino non è da Sanremo, il vero presentatore sarà il sottosegretario Mazzi - Facebook facebook
RT @FilBarbera: Ingiustizia sociale + inefficacia. Il calcio è davvero lo specchio del Paese. L'articolo completo qui: x.com
Chi è Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del TurismoIl Governo Meloni ha un nuovo ministro del Turismo: Gianmarco Mazzi, che colma il vuoto lasciato dalle dimissioni di Daniela Santanché. Prima della nomina, Mazzi era il sottosegretario alla Cultura, ... quifinanza.it
Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo. Chi è il successore di Daniela SantanchéRoma, 3 aprile 2026 – Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. Già sottosegretario alla Cultura, il deputato di Fratelli d’Italia ha giurato questa mattina al Quirinale davanti al presidente ... quotidiano.net