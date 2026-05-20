Il sindaco Masci ricorda Rodolfo Di Zio | Lascia enorme eredità a livello professionale e umano

Il sindaco ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rodolfo Di Zio, ricordandolo come una persona che ha lasciato un segno significativo sia dal punto di vista professionale che umano. Pur essendo fuori città per motivi istituzionali, ha inviato un messaggio alla famiglia dell’ex collega, sottolineando la stima e il rispetto nei confronti di chi se n’è andato all’età di 84 anni. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni di affetto e riconoscimento tra coloro che lo avevano conosciuto.

“Pur essendo fuori Pescara per impegni istituzionali, desidero far arrivare alla famiglia Di Zio il mio abbraccio per la scomparsa di Rodolfo, che se n'è andato a 84 anni, lasciando una enorme eredità a livello di professionale e umano a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato e hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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