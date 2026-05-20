Il ’Silent book contest’ brilla al Salone internazionale del libro di Torino

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, nella Sala Gialla, si è svolto il Silent Book Contest – Gianni De Conno Award 2026, con una presenza numerosa di illustratori, editori e appassionati provenienti da vari paesi. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle opere senza parole, che si sono confrontate in un contesto internazionale. La sala, piena di partecipanti e visitatori, ha ospitato questa competizione, che si svolge ogni anno come parte della manifestazione.

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Nella Sala Gialla del Salone Internazionale del Libro di Torino, gremita di illustratori, editori e appassionati provenienti da ogni parte del mondo, il Silent Book Contest – Gianni De Conno Award 2026 ha vissuto uno dei momenti più intensi della sua storia. La cerimonia di premiazione della XIII edizione, preceduta dalla presentazione dei 16 progetti finalisti, ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dei silent book nel panorama editoriale contemporaneo. Per il Comune di Mulazzo e la comunità di Montereggio, culla dei librai ambulanti e simbolo della tradizione editoriale lunigianese, la partecipazione al Salone rappresenta un motivo di orgoglio e la conferma di un percorso culturale che continua a crescere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’Silent book contest’ brilla al Salone internazionale del libro di Torino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bulgari Resort Bali | Ultra-Luxury Hotel in Uluwatu, Bali, Indonesia (4K Tour & Vlog) Sullo stesso argomento Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Eris Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Eris Edizioni torna al Salone Internazione del Libro di Torino 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi sia in fiera che in... I libri perdono le parole, alle Finestredi Lola Svetlova il Silent book contestÈ Finestre della kazaka Lola Svetlova a vincere il Silent book contest al Salone del Libro 2024 di Torino. La storia è quella di una ragazza che, attraverso le finestre e le ombre, immagina ... rainews.it Montereggio in vetrina Il ’Silent book contest’ sbarca al Salone del libroIl sindaco Claudio Novoa è stato ospite del Salone internazionale del libro di Torino in rappresentanza del Silent Book Contest, progetto di promozione culturale nato dieci anni fa da un’idea ... lanazione.it