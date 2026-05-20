Il rispetto tiene banco con il laboratorio artistico di Kotè
Nelle scuole superiori della provincia continua il progetto intitolato “Il rispetto tiene banco”, che coinvolge studenti e studentesse in attività di sensibilizzazione. Il percorso si concentra sulla promozione del rispetto nelle relazioni, affrontando anche il tema della violenza di genere. Le iniziative prevedono incontri e laboratori artistici, con l’obiettivo di stimolare una riflessione condivisa tra i giovani su questi argomenti. La proposta coinvolge diverse scuole e si svolge nel corso dell’anno scolastico.
Prosegue nelle scuole superiori della provincia il progetto “Il rispetto tiene banco” che coinvolge studenti e studentesse in un percorso articolato di sensibilizzazione sulle tematiche del rispetto, delle relazioni e del contrasto alla violenza di genere. Un progetto finanziato dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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