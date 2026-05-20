Il ricordo di Scalambra | Con noi per 23 anni

La scomparsa di Andrea Scalambra, operaio del comune di Codigoro, ha suscitato un forte cordoglio tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Comacchio e gli ex colleghi con cui aveva lavorato per 23 anni. La notizia ha lasciato attoniti e increduli coloro che avevano condiviso lungo il tempo la sua esperienza professionale. La perdita di Scalambra è stata ricordata da chi lo ha conosciuto come un dipendente dedicato e presente nel corso degli anni.

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Il cordoglio che ha suscitato la scomparsa dell’operaio del comune di Codigoro Andrea Scalambra ha lasciato attonita ed incredula anche l’amministrazione comunale di Comacchio e tutti gli ex colleghi comunali coi quali aveva lavorato per ben 23 anni. Andrea è scomparso dopo quasi 20 giorni di ricovero in ospedale a Cona a seguito del drammatico rovesciamento del trattore con quali stava sfalciando l’argine della pista ciclabile che doveva essere inaugurata. "L’Amministrazione comunale di Comacchio e tutti gli ex colleghi comunali - si legge in una nota del comune lagunare - unendosi all’Amministrazione, ai dipendenti del comune di Codigoro e alla comunità codigorese, esprimono il loro sentito cordoglio per la scomparsa del dipendente comunale Andrea Scalambra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Scalambra: "Con noi per 23 anni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Otto anni senza Davide Astori, il ricordo della Fiorentina: "Sempre con noi"Firenze, 4 marzo 2026 – Otto anni dopo il ricordo di Davide Astori è sempre vivo nei pensieri dei tifosi viola e di chi porta nel cuore il calcio... Due anni senza Barone, il ricordo della Fiorentina: “Joe per sempre con noi”Firenze, 19 marzo 2026 – Il giorno di San Giuseppe, quello nel quale si celebrano tutti i babbi, in casa Fiorentina è il giorno del ricordo di Joe...