Il ricordo di Scalambra | Con noi per 23 anni
La scomparsa di Andrea Scalambra, operaio del comune di Codigoro, ha suscitato un forte cordoglio tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Comacchio e gli ex colleghi con cui aveva lavorato per 23 anni. La notizia ha lasciato attoniti e increduli coloro che avevano condiviso lungo il tempo la sua esperienza professionale. La perdita di Scalambra è stata ricordata da chi lo ha conosciuto come un dipendente dedicato e presente nel corso degli anni.
Il cordoglio che ha suscitato la scomparsa dell’operaio del comune di Codigoro Andrea Scalambra ha lasciato attonita ed incredula anche l’amministrazione comunale di Comacchio e tutti gli ex colleghi comunali coi quali aveva lavorato per ben 23 anni. Andrea è scomparso dopo quasi 20 giorni di ricovero in ospedale a Cona a seguito del drammatico rovesciamento del trattore con quali stava sfalciando l’argine della pista ciclabile che doveva essere inaugurata. "L’Amministrazione comunale di Comacchio e tutti gli ex colleghi comunali - si legge in una nota del comune lagunare - unendosi all’Amministrazione, ai dipendenti del comune di Codigoro e alla comunità codigorese, esprimono il loro sentito cordoglio per la scomparsa del dipendente comunale Andrea Scalambra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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